Casa | Santori Lega a Roma chi rispetta la legge vale quanto chi occupa

L'assegnazione delle case popolari a Roma solleva preoccupazioni riguardo alla gestione delle politiche abitative. Secondo recenti dati, la situazione mostra una possibile distorsione tra chi rispetta la legge e chi occupa abusivamente gli alloggi. La questione evidenzia la necessità di approfondire le modalità di distribuzione delle case pubbliche e di garantire trasparenza e correttezza nel processo.

I dati relativi alle assegnazioni delle case popolari nella città di Roma "sono inquietanti e testimoniano una deriva grave nelle politiche abitative della giunta Gualtieri". Questa dichiarazione proviene dal capogruppo della Lega in assemblea capitolina, Fabrizio Santori, in relazione ai dati sull'emergenza abitativa recentemente pubblicati da un noto quotidiano online. "Tra il 2022 e il 2025, Roma Capitale ha assegnato un totale di 1.234 alloggi, ma di questi, ben 451 sono stati destinati a occupanti, sfollati ed emergenze, mentre solo 807 sono andati a famiglie che si trovano in graduatoria.

