A partire dal 2026, le modalità di invio delle sentenze favorevoli nell’ambito della Carta del Docente cambiano. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC agli Uffici Scolastici Regionali competenti, eliminando l’invio diretto al Ministero. Questa modifica mira a semplificare e rendere più efficiente il procedimento, garantendo un flusso di comunicazione più snello tra le istituzioni e i beneficiari.

Dal 2026 le istanze per le sentenze favorevoli vanno inviate via PEC agli Uffici Scolastici Regionali competenti, non più al Ministero. Sono cambiate le modalità operative per l’esecuzione delle sentenze favorevoli sulla Carta del Docente ottenute a seguito di ricorso giudiziario. Le istanze non devono più essere inviate alla PEC ministeriale [email protected], ma trasmesse esclusivamente via PEC agli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti in base alla sede del Tribunale che ha emesso la sentenza, e non alla residenza del docente o alla scuola di servizio. Regione Campania – PEC ufficiali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Carta del Docente: nuove regole per invio sentenze agli USR

Leggi anche: Carta del docente, gli Uffici Scolastici lavorano solo sulle sentenze. Non possono attivare il bonus su richiesta. Precisazioni USR Lombardia

Leggi anche: Sentenze Carta docente: nuove modalità di trasmissione delle richieste

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Carta docente 2026: perché il bonus non è ancora visibile e cosa succederà a febbraio; Carta del docente: cosa sta succedendo ai bonus bloccati che ora stanno arrivando per migliaia di insegnanti; Carta docente 2026: il bonus non è ancora disponibile, ecco perché; Carta del Docente 2025/26: decreto atteso entro il 30 gennaio, bonus al via da febbraio e nuove regole di utilizzo.

Carta docente 2026: perché il bonus non è ancora visibile e cosa succederà a febbraio - La Carta docente 2025/2026 non è ancora disponibile, non per un ritardo tecnico ma per una fase di transizione normativa che prevederebbe nuovi beneficiari ... fanpage.it