Carovita a Napoli bilancio 2025 | aumento prezzi complessivo ecco dove rincari e contrazioni

Nel 2025, il bilancio del carovita a Napoli evidenzia un aumento complessivo dei prezzi, con alcune variazioni rispetto agli anni precedenti. A dicembre, l’indice dei prezzi al consumo si è mantenuto stabile, riflettendo un quadro di relativa stabilità economica. In questa analisi, si esaminano i principali rincari e contrazioni che hanno interessato i diversi settori, offrendo una panoramica chiara e obiettiva della situazione nel contesto cittadino.

Stabile a dicembre l'indice dei prezzi al consumo, nel territorio comunale di Napoli. Lo scorso mese, la variazione mensile è stata pari allo 0,1%. Rispetto al dicembre 2024, si registra un sensibile aumento. Il tasso tendenziale (1,8) è però leggermente inferiore a quello del novembre 2025 (1,9). I dati arrivano dalla nota del Comune di Napoli. I rincari annuali riguardano prodotti alimentari e bevande analcoliche (4%), bevande alcoliche e tabacchi (2,3) abbigliamento e calzature (2,9), servizi sanitari e spese per la salute (2,3). Giù viceversa la voce Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-3,2), e quella Comunicazioni (-4,4).

