Carney va da Xi e rompe gli equilibri | Ottawa sfida l’America di Trump

Durante una visita a Pechino, il premier canadese Mark Carney ha sottolineato i rapporti tra Ottawa e Pechino, mettendo in discussione l’approccio tradizionale degli Stati Uniti sotto Trump. Questo gesto rappresenta una sfida alla ripresa della Dottrina Monroe e segnala una possibile evoluzione nelle relazioni internazionali, con un Canada che cerca di rafforzare i legami con la Cina in un contesto di crescente tensione tra le grandi potenze.

Ottawa sfida la riedizione della Dottrina Monroe, promossa da Donald Trump. Recatosi in visita a Pechino per incontrare Xi Jinping, il premier canadese, Mark Carney, ha celebrato i rapporti del suo Paese con la Cina. "È importante avviare questa nuova partnership strategica in un momento di divisione", ha dichiarato, rivolgendosi al presidente cinese e sottolineando la volontà di intensificare la cooperazione in aree come energia, agricoltura e finanza. "Si può dire che il nostro incontro dell'anno scorso ha aperto un nuovo capitolo nel percorso di miglioramento delle relazioni tra Cina e Canada.

Carney, 'incontro con Xi è stata una svolta' dopo tensione dazi - Il premier canadese, Mark Carney, ha definito i colloqui, appena avuti con il presidente cinese, Xi Jinping, in Corea del Sud, una "svolta" nelle relazioni, aggiungendo di aver sollevato con Pechino ... ansa.it

Canada, Carney incontra Xi: “Punto di svolta nelle relazioni con la Cina” - Cina, Carney incontra Xi: "Punto di svolta nelle relazioni" Il premier canadese Mark Carney ha detto oggi che i colloqui avuti con Xi Jinping a margine del vertice dell'Apec a Geyeongju sono ... affaritaliani.it

