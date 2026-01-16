Carlos Alcaraz | Con Ferrero abbiamo preso la decisione di separarci di comune accordo

Carlos Alcaraz ha annunciato in conferenza stampa alla vigilia degli Australian Open 2026 la separazione consensuale da Juan Carlos Ferrero. Il tennista spagnolo ha inoltre parlato delle sue prospettive di carriera, evidenziando l’obiettivo di completare il Career Grand Slam a Melbourne. Ha inoltre condiviso dettagli sulla preparazione in vista del torneo, sottolineando l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione per affrontare la competizione.

Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli Australian Open 2026 di tennis, rivelando alcuni dettagli della separazione da Juan Carlos Ferrero, per poi sottolineare la possibilità di completare il Career Grand Slam in caso di successo a Melbourne, ed infine analizzando la preparazione in vista del torneo oceanico. Lo spagnolo punta a vincere gli Australian Open per completare il Career Grand Slam: “ Come ho già detto in altre occasioni, credo che questo sia il mio obiettivo principale per quest’anno. È il mio primo torneo e il mio grande obiettivo. Sarà molto interessante vedere come mi sono preparato: ritengo di aver fatto una grande pre-stagione e di essere rimasto in forma. 🔗 Leggi su Oasport.it

