Carenza di cardiologi l’Asl corre ai ripari nel 2026 | concorso riaperto dopo oltre un anno di stallo

L’Asl di Salerno ha riaperto il concorso per cardiologi nel 2026, dopo oltre un anno di sospensione, nell’ambito di un piano per affrontare la carenza di specialisti e garantire un servizio sanitario più stabile e adeguato nei reparti di Cardiologia. Questa iniziativa mira a rafforzare il personale e migliorare l’assistenza ai pazienti, rispondendo alle esigenze di una delle aree più critiche del sistema sanitario locale.

