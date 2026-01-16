Cappella Madre al cimitero via libera al restyling | progetto da 70mila euro

L’Amministrazione di Lusciano approva un intervento di restyling per la Cappella Madre del cimitero comunale, con un investimento di 70 mila euro. L’obiettivo è migliorare il recupero e la valorizzazione di un luogo simbolo della memoria collettiva e della tradizione religiosa della comunità. Il progetto mira a preservare l’importanza storica e spirituale della cappella, assicurando interventi di restauro e manutenzione adeguati.

L'Amministrazione comunale di Lusciano accelera sul recupero e la valorizzazione della Cappella Madre del cimitero comunale, uno dei luoghi simbolo della memoria collettiva e della tradizione religiosa cittadina. Con la delibera di Giunta comunale numero 6 del 14 gennaio 2026 è stato infatti.

