Capotreno inseguito da un passeggero che lo prende a calci pugni e a colpi di sassi

Un capotreno è stato aggredito a Cavatigozzi, nel Cremonese, da un passeggero che lo ha inseguito e colpito con calci, pugni e sassi. L’incidente si è verificato nelle prime ore di mercoledì, a pochi giorni dall’omicidio del collega Alessandro Ambrosio a Bologna. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza del personale ferroviario e sulla gestione della violenza sui mezzi pubblici.

"Scenda da qui, per cortesia". Capotreno inseguito da un ragazzo: preso a calci, pugni e sassate - Un'altra aggressione a un capotreno riaccende i riflettori sul tema della sicurezza del personale ferroviario, a pochi giorni dall'arresto a Desenzano di Marin Jelenic, accusa ... today.it

Capotreno inseguito da un ragazzo: preso a calci, pugni e sassate - facebook.com facebook

#Cremona Violenza all’alba sui binari: capotreno aggredito durante un controllo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.