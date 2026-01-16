Capotreno inseguito da un passeggero che lo prende a calci pugni e a colpi di sassi
Un capotreno è stato aggredito a Cavatigozzi, nel Cremonese, da un passeggero che lo ha inseguito e colpito con calci, pugni e sassi. L’incidente si è verificato nelle prime ore di mercoledì, a pochi giorni dall’omicidio del collega Alessandro Ambrosio a Bologna. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza del personale ferroviario e sulla gestione della violenza sui mezzi pubblici.
Un capotreno è stato aggredito in una stazione nel Cremonese, a Cavatigozzi. L’assalto, che arriva a pochi giorni di distanza dall’omicidio del collega Alessandro Ambrosio a Bologna, è avvenuto nelle prime ore della mattina di mercoledì. La vittima è un capotreno di 27 anni che, come da routine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: "Scenda da qui, per cortesia". Capotreno inseguito da un ragazzo: preso a calci, pugni e sassate
Leggi anche: Prende a pugni la capotreno che gli aveva chiesto il biglietto: arrestato un passeggero a Como
Capotreno inseguito da un passeggero che lo prende a calci, pugni e a colpi di sassi - La vittima è un capotreno di 27 anni che stava effettuando il controllo delle carrozze prima dell’arrivo dei passeggeri ... milanotoday.it
"Scenda da qui, per cortesia". Capotreno inseguito da un ragazzo: preso a calci, pugni e sassate - Un'altra aggressione a un capotreno riaccende i riflettori sul tema della sicurezza del personale ferroviario, a pochi giorni dall'arresto a Desenzano di Marin Jelenic, accusa ... today.it
Capotreno inseguito da un ragazzo: preso a calci, pugni e sassate - facebook.com facebook
#Cremona Violenza all’alba sui binari: capotreno aggredito durante un controllo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.