Capotreno inseguito da un passeggero che lo prende a calci pugni e a colpi di sassi

Da milanotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un capotreno è stato aggredito a Cavatigozzi, nel Cremonese, da un passeggero che lo ha inseguito e colpito con calci, pugni e sassi. L’incidente si è verificato nelle prime ore di mercoledì, a pochi giorni dall’omicidio del collega Alessandro Ambrosio a Bologna. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza del personale ferroviario e sulla gestione della violenza sui mezzi pubblici.

