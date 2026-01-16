Capitoni ducette Gli insulti di Salis a Salvini e Meloni per il loro sostegno a Orban

In vista delle prossime elezioni parlamentari in Ungheria, Salis ha rivolto critiche a Salvini e Meloni per il loro sostegno a Orban. La vicenda mette in evidenza le tensioni politiche tra i leader europei e le alleanze nel contesto delle elezioni in Ungheria, che rappresentano un momento importante per la politica nazionale e internazionale. Di seguito, un'analisi delle posizioni e delle implicazioni di queste dichiarazioni.

Prossimamente in Ungheria si terranno le elezioni parlamentari per il rinnovo dell'assemblea magiara. I sondaggi in questi giorni impazzano a Budapest e l'attuale primo ministro, Viktor Orban, ha deciso di giocare la carta del sostegno internazionale per sostenere la propria candidatura: una prassi divenuta comune a tutte le latitudini per ogni leader, che cerca l'endorsement dei propri "affini" a livello politico sia in Europa che nel resto del mondo. Tra chi ha prestato il suo volto a Orban, tra gli altri, ci sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ma la lista è lunga e include il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente argentino Javier Milei, il leader conservatore spagnolo Santiago Abascal, il primo ministro ceco Andrej Babiš e altri ancora.

I capitoni e le ducette hanno il cartellino penale pulito,il tuo invece ti dovrebbe suggerirei un intelligente silenzio. Non è che l'immunità presa grazie a 4 scalmanati dei centri sociale ti da il diritto di insultare istituzioni e capi di stato. x.com

