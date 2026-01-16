Capdi & LSM chiede revisione delle circolari MIM su attività motoria e sportiva | criticità su ruolo dei docenti e gestione dei progetti

Capdi & LSM ha inviato al Ministero dell’Istruzione e del Merito osservazioni sulle circolari relative all’attività motoria e sportiva per il 2025/2026. Nel documento vengono evidenziate alcune criticità riguardanti il ruolo dei docenti e la gestione dei progetti, con l’obiettivo di favorire un’applicazione più efficace delle linee guida. La revisione mira a chiarire le responsabilità e migliorare l’organizzazione delle attività sportive nelle scuole.

