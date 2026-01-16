Capdi & LSM chiede revisione delle circolari MIM su attività motoria e sportiva | criticità su ruolo dei docenti e gestione dei progetti
Capdi & LSM ha inviato al Ministero dell’Istruzione e del Merito osservazioni sulle circolari relative all’attività motoria e sportiva per il 2025/2026. Nel documento vengono evidenziate alcune criticità riguardanti il ruolo dei docenti e la gestione dei progetti, con l’obiettivo di favorire un’applicazione più efficace delle linee guida. La revisione mira a chiarire le responsabilità e migliorare l’organizzazione delle attività sportive nelle scuole.
L’associazione Capdi & LSM ha trasmesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito alcune osservazioni in merito alle circolari emanate tra novembre e dicembre 2025 sulla promozione dell’attività motoria e sportiva per l’anno scolastico 20252026. I docenti di educazione motoria, fisica, sportiva e di scienze motorie hanno accolto i documenti con senso di responsabilità ma segnalano criticità che, secondo l’organizzazione, incidono sulla qualità dell’offerta formativa e sulla piena valorizzazione della professionalità docente. La circolare del 20 novembre 2025 riguardante le progettualità esterne prevede la validazione di numerose iniziative da parte di una Commissione ministeriale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
