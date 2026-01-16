Caos treni stop di due settimane alla circolazione tra Napoli Caserta e Benevento

Dal 2 al 15 febbraio, la circolazione ferroviaria tra Napoli, Caserta e Benevento sarà sospesa a causa di lavori sulla linea Alta Velocità. La chiusura interesserà le tratte tra Caserta e Benevento, Napoli e Cancello, e tra Caserta e Cancello. Si consiglia di verificare gli orari e le eventuali alternative di viaggio per pianificare gli spostamenti in questo periodo.

Dal 2 al 15 febbraio, a causa di lavori sulla linea Alta Velocità, sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra Caserta, Benevento e Foggia, tra Napoli e Cancello e tra Caserta e Cancello.

