Cantieri navali il bacino da 150 mila tonnellate prende forma | sarà completato in mille giorni

I lavori al nuovo bacino di carenaggio da 150.000 tonnellate nel cantiere navale sono in corso e proseguono secondo il programma. L’opera, che rappresenta un’importante infrastruttura per la cantieristica, sarà completata entro mille giorni, contribuendo alla crescita e all’efficienza del settore nautico nazionale.

Fiom. “Il bacino da 150 mila tonnellate sarà completato in mille giorni”. L’annuncio in un incontro con l’Autorità portuale - Palermo 16 gennaio 2026 – “I lavori al bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate del Cantiere Navale procedono senza sosta e l’infrastruttura sarà completata fra mille giorni”. blogsicilia.it

