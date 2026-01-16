Cantieri navali il bacino da 150 mila tonnellate prende forma | sarà completato in mille giorni
I lavori al nuovo bacino di carenaggio da 150.000 tonnellate nel cantiere navale sono in corso e proseguono secondo il programma. L’opera, che rappresenta un’importante infrastruttura per la cantieristica, sarà completata entro mille giorni, contribuendo alla crescita e all’efficienza del settore nautico nazionale.
“I lavori al bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate del Cantiere Navale procedono senza sosta e l’infrastruttura sarà completata fra mille giorni”. E’ l’annuncio fatto oggi alla Fiom dall’Autorità portuale di Palermo. La Fiom nel dicembre scorso aveva chiesto di incontrare la presidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Lavori in via Argiro, il primo isolato prende forma. Il sindaco: "Disagi per i cantieri ma Bari sarà più bella"
Leggi anche: Piediripa, il ponte prende forma: "Sarà pronto entro la primavera"
Cantieri navali, il bacino da 150 mila tonnellate prende forma: sarà completato in mille giorni - L’annuncio oggi in un incontro con la presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino e il commissario dell’opera Pasqualino Monti: "Gli interventi stann ... palermotoday.it
Fiom. “Il bacino da 150 mila tonnellate sarà completato in mille giorni”. L’annuncio in un incontro con l’Autorità portuale - Palermo 16 gennaio 2026 – “I lavori al bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate del Cantiere Navale procedono senza sosta e l’infrastruttura sarà completata fra mille giorni”. blogsicilia.it
Il Salerno Jet è un idrogetto monocarena costruito nel 1992 dai Cantieri Navali Rodriquez di Messina, nato per i collegamenti marittimi veloci e divenuto negli anni una presenza riconoscibile nel Golfo di Napoli. Lungo 47 metri e progettato in lega leggera, uni - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.