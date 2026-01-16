Cancellieri Lazio il retroscena | tutti i motivi per cui il Brentford ha deciso di non insistere nella trattativa

Ecco un’introduzione adatta all’articolo richiesto: Recentemente si sono intensificate le voci su un possibile trasferimento di Cancellieri alla Lazio, ma il Brentford ha deciso di interrompere le trattative. In questo articolo, analizziamo i motivi che hanno portato gli inglesi a non insistere ulteriormente, offrendo un’analisi chiara e obiettiva sui retroscena di questa decisione e sulle dinamiche di mercato coinvolte.

La Lazio continua a vivere un calciomercato ricco di retroscena, soprattutto sul fronte delle possibili cessioni. Tra i nomi più chiacchierati c'è quello di Matteo Cancellieri, esterno classe 2002, al centro di una trattativa che sembrava pronta a decollare ma che si è improvvisamente bloccata. A fare ordine nella vicenda è stato Alfredo Pedullà, che sui social ha illustrato i dettagli di una situazione più intricata del previsto. Il Brentford aveva manifestato un interesse concreto per il giocatore, inviando osservatori sia in occasione di Lazio-Fiorentina sia per Verona-Lazio. Non solo: il club inglese aveva anche avanzato un'offerta da 15 milioni di euro complessivi al procuratore dell'esterno, cifra che aveva alimentato le discussioni su un possibile trasferimento in Premier League.

