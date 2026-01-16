Campo sintetico avversario robusto A Pesaro serve un Arezzo da combattimento
Per la trasferta di Pesaro, l’Arezzo si prepara a affrontare una partita difficile contro un avversario forte e compatto. La squadra dovrà essere concentrata e determinata, sfruttando ogni occasione per imporre il proprio ritmo e conquistare punti importanti. Una sfida che richiederà impegno e attenzione, per ottenere un risultato positivo in un campo difficile.
Pronti alla battaglia. A Pesaro ci sarà da combattere su ogni mezzo pallone, a caccia di spazi che favoriscano le giocate giuste. Il valore dell'avversario, la fisicità della Vis, il terreno sintetico sono tutte insidie che rendono questa trasferta uno degli ostacoli più scomodi del campionato. I. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Gli amaranto e una partita insidiosa sul campo sintetico della Vis Pesaro. Bucchi senza De Col, Iaccarino e Perrotta, confermato il 433. Stellone: “Ce la giocheremo senza tatticismi”. Poco più di 300 i tifosi aretini al seguito - facebook.com facebook
