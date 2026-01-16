Campo sintetico avversario robusto A Pesaro serve un Arezzo da combattimento

Per la trasferta di Pesaro, l’Arezzo si prepara a affrontare una partita difficile contro un avversario forte e compatto. La squadra dovrà essere concentrata e determinata, sfruttando ogni occasione per imporre il proprio ritmo e conquistare punti importanti. Una sfida che richiederà impegno e attenzione, per ottenere un risultato positivo in un campo difficile.

