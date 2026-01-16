Campionato Mondiale di calcio 2026 | le cose da sapere

Il Campionato Mondiale di Calcio 2026, noto come FIFA World Cup 2026, rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più seguiti a livello internazionale. Dopo quattro anni, le nazionali di tutto il mondo si preparano a competere per il titolo, in un evento che coinvolge numerosi Paesi e città. In questa guida, troverai le informazioni principali per capire cosa aspettarsi da questa edizione del torneo.

Dopo i classici quattro anni di attesa, torna uno degli eventi sportivi più amati a livello globale: il Campionato Mondiale di Calcio 2026, ufficialmente FIFA World Cup 2026. Quella di quest'anno è la ventitreesima edizione (la quattordicesima con la denominazione FIFA World Cup). Attorno a questa competizione ruotano interessi enormi che, com'è noto, vanno al di là del solo tifo sportivo. Oltre all'attenzione dei tifosi, infatti, ci sarà anche quella dei media di tutto il mondo, degli appassionati di statistiche e di pronostici e, ovviamente, anche degli scommettitori che seguono l'andamento delle quote Nazionali nelle principali competizioni calcistiche internazionali.

