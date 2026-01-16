Campigna nel 2027 torna lo sci ma non basta Legambiente | Serve un accordo di programma per rilanciare il comprensorio

Nel 2027, la Campigna tornerà a ospitare lo sci, ma per rilanciare il comprensorio è necessario un accordo di programma. Legambiente sottolinea l'importanza di interventi coordinati per valorizzare questa area, che rappresenta un patrimonio naturale e turistico significativo. Un progetto ambizioso mira a rivitalizzare la zona attraverso cambiamenti strutturali e sostenibili, puntando a offrire nuove opportunità di sviluppo e fruizione per la comunità e i visitatori.

Un progetto unico che comprende tanti cambiamenti ma che ha l'obiettivo di dare una nuova vita al comprensorio della Campigna. Se da un lato è arrivata la conferma dalla Provincia, dopo l'ok dell'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi e Monte Falterona e dai Carabinieri della Forestale che si.

