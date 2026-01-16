La campana per i bimbi non nati a Sanremo ha generato diverse reazioni, tra cui critiche e commenti di natura reazionaria e misogina. Tra le voci, quella di chi ringrazia per la notorietà ottenuta, sottolineando come anche le polemiche possano contribuire a far conoscere l’argomento. Questa vicenda evidenzia come le discussioni pubbliche possano spesso riflettere tensioni sociali e opinioni divergenti su temi delicati.

“Io benedico questo polverone, anche le critiche. Sono felicissimo: senza di esse nessuno avrebbe saputo della campana”. Così il vescovo di Sanremo, Antonio Suetta, ha battezzato le polemiche scaturite dalla sua decisione di far suonare ogni sera la campana della torre della Curia, sulla quale ha fatto incidere il proprio nome, per ricordare i bambini “non nati”, ovvero gli aborti volontari e spontanei. È l’ennesima iniziativa volta a far risuonare quotidianamente nell’aria note di misoginia – come se non ce ne fosse abbastanza – e a stigmatizzare le donne che abortiscono e anche quelle che hanno avuto aborti spontanei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Campana per i bimbi non nati a Sanremo: la rabbia reazionaria e misogina si fa di nuovo sentire

Leggi anche: Sanremo, il vescovo fa installare la “campana dei bimbi non nati”: suonerà ogni sera alle 20 contro l’aborto

Leggi anche: Sanremo, abortisti in piazza contro la campana per i bimbi mai nati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cos'è la campana dei bimbi mai nati di Sanremo che suona tutte le sere alle 20; Sanremo, MIA Arcigay scende in piazza contro il rintocco della campana dei bambini non nati; Campana bimbi non nati a Sanremo, Cgil: «Iniziativa violenta, Suetta torni sui propri passi»; AISA Liguria difende la campana dei bimbi non nati a Sanremo e sostiene l'iniziativa del vescovo Antonio Suetta.

Campana per i bimbi non nati a Sanremo: la rabbia reazionaria e misogina si fa di nuovo sentire - Il vescovo Suetta fa incidere il suo nome su una campana contro l'aborto. ilfattoquotidiano.it