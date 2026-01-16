Campagna di vaccinazione sotto le aspettative appello della Asl a proteggersi | 70mila dosi distribuite

La campagna di vaccinazione contro l'influenza nel 2023 ha distribuito circa 70mila dosi, ma l’adesione è ancora sotto le aspettative. Nella settimana tra Natale e Capodanno, oltre 800mila italiani hanno contratto l’influenza, con picchi in alcune regioni come l’Abruzzo, dove l’incidenza ha raggiunto i 17,8 casi ogni mille persone. La Asl invita quindi a proteggersi attraverso la vaccinazione per limitare la diffusione del virus.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.