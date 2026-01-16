La camomilla è nota per le sue proprietà benefiche e viene spesso consumata come infuso. Tuttavia, è importante rispettare i tempi di infusione, evitando di lasciarla in infusione per più di 5 minuti. Oltre questo limite, si rischiano alterazioni nel sapore e nella composizione, riducendo i benefici e potenzialmente producendo effetti indesiderati. Conoscere le corrette modalità di preparazione garantisce un utilizzo sicuro e efficace di questa pianta.

La camomilla è una delle piante più utilizzate da secoli sia in cucina sia in erboristeria per le sue proprietà calmanti, digestive e lenitive. Appartiene alla famiglia delle asteraceae ed è considerata un rimedio naturale semplice ma prezioso per il benessere quotidiano. Tuttavia, per ottenere davvero i suoi benefici, non basta preparare una tazza di infuso: il tempo di infusione è un passaggio fondamentale e non dovrebbe mai superare i 3 minuti. Durante un’infusione breve e controllata, la camomilla rilascia in modo equilibrato i suoi principali composti naturali, come apigenina, flavonoidi e oli essenziali, responsabili dell’effetto rilassante sul sistema nervoso, dell’azione digestiva contro gonfiore e crampi e delle proprietà lenitive utili anche per pelle e mucose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Camomilla mai infusione per più di 5 minuti: altrimenti... cosa rischi

Leggi anche: Uova, non devi mai lavarle: contaminazioni, cosa rischi

Leggi anche: Smartphone e truffe, l'autorizzazione da non dare mai: cosa rischi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Camomilla, tutto quello che c'è da sapere su questo rimedio naturale - Si tratta di uno dei vecchi rimedi maggiormente utilizzati nelle case degli italiani, e va bene sia per i grandi che per i piccini: stiamo parlando della camomilla, una pianta erbacea molto comune e ... ilgiornale.it

La camomilla non favorisce solo il sonno - La camomilla non aiuta solo il sonno: ha benefici per ansia, digestione, pelle e infiammazione confermati dalla scienza. gazzetta.it