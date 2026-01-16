Cambiano le condizioni per la cessione del giocatore | ora può lasciare il Napoli

Sono state aggiornate le condizioni per la cessione del giocatore, che ora può lasciare il Napoli. Nel match contro il Parma, la squadra ha mostrato alcune difficoltà, con un Napoli in parte appannato e le seconde linee meno incisive. La sfida ha evidenziato le sfide della squadra in questa fase, con margini di miglioramento e situazioni da monitorare attentamente.

Un match contro il Parma difficile, con un Napoli a tratti stanco, con le seconde linee poco nel vivo del gioco e poco vogliose di provare a vincere una sfida importante. Tra questi c'è sicuramente Noa Lang, diventato ormai oggetto di mistero. L'olandese oscilla tra prestazioni di altissimo livello e prestazioni che non rispecchiano i 25 milioni spesi per lui. Una situazione che ora può far cambiare idea al Napoli, che potrebbe lasciarlo partire davanti ad un'offerta irrinunciabile e non solo: si apre anche la pista del prestito.

