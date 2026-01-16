Calvisano | Brixia Fly Day

Il Brixia Fly Day di Calvisano torna a riunire gli appassionati di pesca a mosca e tenkara, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento sulle tecniche e la cultura di questa tradizione. Un evento dedicato a chi desidera condividere la propria passione in un ambiente autentico e rispettoso delle pratiche di pesca sostenibile. Un momento di incontro per conoscere, imparare e apprezzare questa disciplina in un contesto naturale e tranquillo.

Torna il Brixia Fly Day, il raduno italiano che celebra l'arte della pesca a mosca e tenkara come esperienza autentica di passione, incontro e cultura. Organizzato da Golduck Consulting, l'evento – unico nel suo genere in Italia – riunisce artigiani, club, associazioni e costruttori, creando uno. Questo è il programma ufficiale delle 2 giornate del Brixia Fly Day 2026. BRIXIA FLY DAY MMXXVI 17 e 18 Gennaio 2026 SALA POLIVALENTE CALVISANO (BS)

