Calhanoglu Inter nuove voci sul Galatasaray? La rivelazione di Romano sulla posizione del club

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Hakan Calhanoglu potrebbe rimanere all’Inter anche durante la sessione di mercato estiva. Romano ha evidenziato come il club nerazzurro sembri deciso a confermarlo nel progetto, nonostante le speculazioni sul possibile trasferimento al Galatasaray. Al momento, non ci sono segnali concreti di un’uscita di Calhanoglu da Milano, e la sua permanenza appare come la soluzione più probabile per la prossima stagione.

Hakan Calhanoglu non si muove da Milano. Nonostante le insistenti indiscrezioni rimbalzate dalla Turchia nelle ultime ore, che volevano il Galatasaray pronto a un’offerta importante per riportare a casa il centrocampista, la posizione dell’Inter appare granitica: il giocatore è considerato assolutamente incedibile in questa finestra di riparazione. A spegnere sul nascere i sogni dei tifosi di Istanbul è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo le informazioni raccolte, non esistono i margini per una trattativa a gennaio: il club di Viale della Liberazione non ha alcuna intenzione di privarsi del suo metronomo a stagione in corso, ritenendo le voci su un addio immediato prive di fondamento concreto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calhanoglu Inter, nuove voci sul Galatasaray? La rivelazione di Romano sulla posizione del club Leggi anche: David via dalla Juve a gennaio? Tornano le voci dopo l’iniziale panchina di Napoli: qual è la posizione del club sul futuro del canadese. Rivelazione Leggi anche: Calhanoglu Inter, tornano le voci sull’addio? Romano annuncia: «Il club dovrà sedersi al tavolo per parlare del futuro per l’estate! Mi aspetto che…» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Matchday Programme di Inter-Napoli con Calhanoglu; Inter, nessun incontro fissato con il Galatasaray per Calhanoglu; Calhanoglu, giallo rinnovo: la verità sulle le voci turche del rifiuto all'Inter; Serie A. Inter, club europeo sulle tracce di Calhanoglu: la risposta dei nerazzurri. Dalla Turchia – Inter, no a offerta Galatasaray per Calhanoglu: “Programmata nuova mossa…” - Arrivano nuove voci dalla Turchia sull'interesse del Galatasaray per il regista. msn.com

