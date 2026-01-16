Calciomercato serie C arriva l' ufficialità | Diego Stramaccioni è del Perugia

Il Perugia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Diego Stramaccioni, che ha completato con successo le visite mediche e firmato il contratto. Il trasferimento rappresenta un passo importante per la squadra in vista della prossima stagione di Serie C. Con questa operazione, il club rinforza il proprio reparto e si prepara a affrontare il campionato con nuove risorse.

Dopo le visite e la firma arriva l'ufficialità: Diego Stramaccioni è un nuovo calciatore del Perugia. Riccardo Gaucci dunque mette a segno il secondo colpo di questa sessione invernale, che segue quello di Alessio Nepi per l'attacco.Per lui, che può ricoprire diversi ruoli nel reparto arretrato.

