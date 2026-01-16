Calciomercato rossoblù | preso il difensore Helland dal Brann
Il Calciomercato del Bologna si arricchisce con l’acquisto di Helland dal Brann. Il club felsineo ha concluso in breve tempo l’operazione, portando in rosa il giovane talento norvegese per circa 7 milioni di euro. Si tratta di un intervento mirato a rafforzare la linea difensiva, in un mercato caratterizzato da scelte precise e mirate alle esigenze della squadra.
Colpo interessantissimo del club felsineo, che chiude un’operazione lampo con il Brann e preleva a titolo definitivo il talento nativo di Bergen per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.Visto il lungo stop di Lucumi e le incertezze relative alle altalenanti prestazioni di Casale, dunque, Sartori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
