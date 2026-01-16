Calciomercato Roma il Napoli non molla Ferguson ma spunta un ex obiettivo giallorosso

Il calciomercato della Roma prosegue con diverse trattative in corso. Il Napoli, invece, non ha rinunciato a Ferguson e valuta anche altri profili, tra cui un ex obiettivo giallorosso. Con il possibile ritorno di Lukaku e la situazione di Lucca, le strategie delle squadre si evolvono, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime mosse del mercato.

Il Napoli continua a cercare la sua punta con il rientro di Lukaku che sembra allontanarsi e Lucca che non si è mai inserito nel progetto di Conte. I campioni d’Italia cercano una sistemazione per l’attaccante ex Udinese e Ferguson rimane una pista viva mentre spunta un’ ex conoscenza del mercato giallorosso. Torna di moda Marcos Leonardo. Il Napoli starebbe cercando di intavolare una trattativa per scambiare Lucca con Marcos Leonardo, attuale attaccante dell’ Al-Hilal. La Roma aveva trovato un accordo totale con il centravanti brasiliano nell’estate del 2023, ma il Santos si era messo di traverso, tenendo il giocatore fino a gennaio prima di cederlo al Benfica per 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, il Napoli non molla Ferguson ma spunta un ex obiettivo giallorosso Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma aspetta il sì di Raspadori, spunta Robinio Vaz. Al Napoli piace Ferguson, per Chiesa alla Juve servono soldi Leggi anche: Calciomercato Juve, minaccia in vista per la Vecchia Signora: Roma su un obiettivo bianconero. Ecco di chi si tratta e a che punto è l’interesse giallorosso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson; Il Napoli spinge per Joao Gomes, doppio colpo Roma: Vaz e Malen, Juve in attesa per Chiesa; Un ritorno a Napoli lo attrae nonostante l'offerta top della Roma. Retroscena Raspadori: gli aggiornamenti; Mercato Roma LIVE: non si molla Raspa. Contatti continui per Zirkzee. Il Napoli spinge per Joao Gomes, doppio colpo Roma: Vaz e Malen, Juve in attesa per Chiesa - I bianconeri non mollano l'idea di riportare Federico Chiesa a Torino, ma attendono una risposta dal Liverpool per un'opzione "salvagente" da in ... eurosport.it

La Roma non molla: doppio rilancio per Raspadori e Zirkzee - Già incassato il sì dell'Atletico, i giallorossi hanno rilanciato sull'ingaggio per l'ex Napoli: quasi 4 milioni ... fantacalcio.it

Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi - Fabrizio Romano, oltre ad aver dato la notizia del sì di Kante al Fenerbahce, ha fatto sapere che il Flamengo, club campione della Libertadores ha presentato un'offerta ufficiale a Lucas Paquetà, l'ex ... fanpage.it

#Pellegrini- #Roma, pronto un nuovo sì. E #Gasperini approva Prove di rinnovo per il sette giallorosso, a cifre più basse delle attuali. Input del tecnico nel tenere il giocatore nella rosa di domani @Andrea_DiCarlo #ASRoma #Calciomercato x.com

Calciomercato Roma, le mosse dei Friedkin e Massara: Dragusin e Fortini, la scelta su Dovbyk e Ferguson - facebook.com facebook

