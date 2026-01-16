Calciomercato Napoli rispunta il bomber colombiano | Manna farebbe carte false per averlo
Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare l’attacco durante il calciomercato invernale. Tra i nomi più discussi ci sarebbe anche Jhon Duran, giovane attaccante colombiano del Fenerbahçe, attualmente in prestito dall’Al-Nassr. La possibilità di un trasferimento rimane in fase di valutazione, con l’interesse del club partenopeo che si fa sempre più concreto.
Il Napoli continua a sondare il mercato invernale per rinforzare l’attacco. Tra i profili più caldi spicca il ritorno di fiamma per Jhon Duran, il colombiano classe 2003 in prestito al Fenerbahce dall’ Al-Nassr, già seguito in passato. Il DS azzurro sarebbe pronto a spingere forte per portarlo a Napoli: i contatti si intensificheranno nelle prossime ore. Napoli, Duran torna di moda. La dirigenza partenopea, a quanto pare, non ha mai archiviato il nome di Duran: con gli azzurri terzi in Serie A e impegnati su più fronti, serve una punta all’altezza, e secondo Il Mattino il suo nome sarebbe tornato di moda. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Spalletti farebbe carte false per un calciatore del Napoli: “È fortissimo, un fenomeno”
Leggi anche: Spalletti ed il calciatore che ha reso grande il suo Napoli: farebbe carte false per portarlo alla Juventus
Calciomercato Napoli, rispunta il bomber colombiano: Manna farebbe carte false per averlo; Mercato a saldo zero SSC Napoli, CorSera - La colpa è anche del piano ammortamenti del club; Raspadori preferisce il Napoli, Roma indispettita. Rispunta anche Insigne; CorSera - Il Napoli ha picchi altissimi e bassi preoccupanti! Ha gettato punti, dovrà cominciare a guardarsi dietro.
Calciomercato Napoli, rispunta il bomber colombiano: Manna farebbe carte false per averlo - Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti sull'edizione odierna del quotidiano Il Mattino per quanto riguarda il futuro dell'attacco del Napoli. msn.com
Scontro Juve-Napoli, ecco il bomber africano che sta per scatenare il duello - Juve e Napoli sono a caccia di occasioni per l'attacco, soprattutto negli ultimi giorni di mercato: il bomber è stato vicinissimo alla Roma ... calciomercato.it
Il Mattino - Il Napoli farebbe carte false per Duran, mai cancellato il suo nome - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di almeno un nuovo calciatore da inserire nello scacchiere offensivo di Antonio Conte. msn.com
L'analisi di Napoli-Parma, cosa è successo e calciomercato: Lucca, scambio clamoroso! Guarda il video sul nostro canale YouTube. Link nel primo commento facebook
#calciomercato napoli, chi è Youssef En-Nesyri: il nuovo obiettivo azzurro che ha già battuto Osimhen x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.