Calciomercato Napoli rispunta il bomber colombiano | Manna farebbe carte false per averlo

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare l’attacco durante il calciomercato invernale. Tra i nomi più discussi ci sarebbe anche Jhon Duran, giovane attaccante colombiano del Fenerbahçe, attualmente in prestito dall’Al-Nassr. La possibilità di un trasferimento rimane in fase di valutazione, con l’interesse del club partenopeo che si fa sempre più concreto.

Il Napoli continua a sondare il mercato invernale per rinforzare l’attacco. Tra i profili più caldi spicca il ritorno di fiamma per Jhon Duran, il colombiano classe 2003 in prestito al Fenerbahce dall’ Al-Nassr, già seguito in passato. Il DS azzurro sarebbe pronto a spingere forte per portarlo a Napoli: i contatti si intensificheranno nelle prossime ore. Napoli, Duran torna di moda. La dirigenza partenopea, a quanto pare, non ha mai archiviato il nome di Duran: con gli azzurri terzi in Serie A e impegnati su più fronti, serve una punta all’altezza, e secondo Il Mattino il suo nome sarebbe tornato di moda. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

