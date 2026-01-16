Calciomercato Milan Maignan vicinissimo al rinnovo | firma attesa a breve

Dopo la partita Como-Milan, terminata 1-3, si sono intensificate le voci sul futuro di Mike Maignan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere francese è molto vicino a firmare il rinnovo con il club. L’accordo sembra ormai imminente, segnando un passo importante per la continuità del Milan tra i pali della porta.

Il Milan di Massimiliano Allegri risponde all'Inter campione d'inverno e si porta a -3. Dopo i due deludenti pareggi con il Genoa di Daniele De Rossi e la Fiorentina di Paolo Vanoli, i rossoneri sono tornati a vincere e l'hanno fatto 'parlando francese'. Col Como di Cesc Fabregas è finita 1-3, in rete Christopher Nkunku su rigore e Adrien Rabiot con una doppietta da fuoriclasse. Questi tre punti portano anche il nome di Mike Maignan. Il portiere francese è stato fondamentale nella rimonta del Diavolo. Nel primo tempo, sotto di una rete, il Milan ha subito diverse occasioni pericolose, ma 'Magic' Mike è stato veramente strepitoso e ha tenuto in partita i suoi compagni che hanno ribaltato il vantaggio di Kempf e hanno portato a casa i tre punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Maignan vicinissimo al rinnovo: firma attesa a breve Leggi anche: Milan, le certezze per volare. Esame Genoa con Leao-Pulisic . Maignan vicinissimo al rinnovo Leggi anche: Calciomercato Milan, c’è un rinnovo importantissimo: firma fino al 2031 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuovo obiettivo per la difesa del Milan: arriva a prezzo di saldo; Si avvicina il rinnovo di Maignan: esisterebbe un patto col Milan, la situazione; Ordine: Il rinnovo di Maignan è segno che proprio l’arrivo di gente di calcio, Tare e Allegri,...; Calciomercato altre squadre LIVE - Bove-Watford, accordo vicino. Maignan, svolta vicina. Sky Sport - Milan, rinnovo vicinissimo: c'è l'ok di massima di Maignan - E c'è una novità sulla questione: come riportato da Sky Sport, Maignan ha già dato il suo ok di massima al prolungamento del contratto con il Milan, in scadenza al 30 giugno 2026: accordo tra le parti ... msn.com

Milan, vicinissimo il rinnovo di Maignan: il portiere ha già dato il suo ok di massima - È vicinissimo l'accordo per il rinnovo tra il Milan e Mike Maignan: il giocatore ha già dato il suo ok di massima. gianlucadimarzio.com

Milan, Maignan mai così vicino al rinnovo: i dettagli e le news di calciomercato - Dopo gli ultimi e sempre più positivi contatti, il club rossonero e il portiere francese non sono mai stati così vicini al rinnovo: il prolungamento del contratto, se andrà a buon fine, sarebbe fino ... sport.sky.it

Calciomercato Milan, assalto a Kostic per il futuro! Kirovski, Ibrahimovic e Moncada a lavoro per chiudere il colpo nelle prossime ore: queste le tempistiche - facebook.com facebook

#calciomercato #Milan, arriva #Goretzka Difensore vecchia fiamma. #Fofana e il #Galatasaray: tutti i dettagli #SempreMilan x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.