Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | LIVE

La finestra del calciomercato invernale 2026 è ufficialmente aperta. Il Milan è attento alle operazioni di acquisto e cessione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Segui in tempo reale tutte le news, i rumors e le ufficialità riguardanti il mercato dei rossoneri, per capire le strategie del club e le possibili novità sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti. Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

