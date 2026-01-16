Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | LIVE
La finestra del calciomercato invernale 2026 è ufficialmente aperta. Il Milan è attento alle operazioni di acquisto e cessione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Segui in tempo reale tutte le news, i rumors e le ufficialità riguardanti il mercato dei rossoneri, per capire le strategie del club e le possibili novità sotto la guida di Massimiliano Allegri.
Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti. Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE
Leggi anche: Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE
Calciomercato Serie A 2025/2026: acquisti e cessioni del mercato invernale, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo; Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato invernale di Serie A; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza; Fullkrug, Taylor e non solo... Il tabellone del mercato invernale della Serie A 2025-26: acquisti, cessioni, ufficialità e tutte le operazioni.
Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Mateta e Maldini, l’Inter blocca Mlacic, Maignan resta al Milan - Calciomercato in diretta, le news di oggi 16 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it
Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 15 gennaio - Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali: ACQUISTI Niclas Fullkrug (attaccante - milannews.it
Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi - Fabrizio Romano, oltre ad aver dato la notizia del sì di Kante al Fenerbahce, ha fatto sapere che il Flamengo, club campione della Libertadores ha presentato un'offerta ufficiale a Lucas Paquetà, l'ex ... fanpage.it
Calciomercato Invernale: Acquisti Confermati P.1 #calcio #shorts #edit #seriea #calciomercato
#Calciomercato @acmilan, @LucaMarchetti ( @SkySport): “Valutato @HarryMaguire93 per gennaio. Ecco la situazione su #Kostic” - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maguire #transfers x.com
Calciomercato Milan, assalto a Kostic per il futuro! Kirovski, Ibrahimovic e Moncada a lavoro per chiudere il colpo nelle prossime ore: queste le tempistiche facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.