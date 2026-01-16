Calciomercato Juventus fatto il prezzo per Mateta

La Juventus ha individuato un nuovo obiettivo per il reparto offensivo: si tratta di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. La società sta valutando il prezzo di mercato per valutare un possibile trasferimento. La scelta di Mateta rappresenta una delle opzioni considerate per rinforzare l’attacco nella prossima sessione di calciomercato.

C’è un nome nuovo sul tavolo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo. I bianconeri seguono con attenzione Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, profilo che piace molto alla dirigenza. L’idea è ambiziosa: provare l’affondo già a gennaio. Se i tempi e le condizioni non lo permetteranno, la Juventus è pronta a rimandare tutto a giugno, quando scadrà il contratto di Dušan Vlahovi? e si aprirà la necessità di un nuovo riferimento offensivo. Gli ostacoli non mancano. Il Crystal Palace valuta Mateta circa 40 milioni di sterline, cifra che sfiora i 50 milioni di euro, e l’ingaggio del giocatore è considerato elevato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

