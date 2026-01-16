Calciomercato Juve LIVE | Chiesa spinge per tornare Novità su Mingueza Fortini Mateta e Vlahovic

Segui con noi le ultime novità del calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su trattative e movimenti. In questa sessione, si parla di un possibile ritorno di Chiesa, oltre a aggiornamenti su Mingueza, Fortini, Mateta e Vlahovic. Restate informati su tutte le trattative in corso e le indiscrezioni ufficiali, per avere una panoramica completa delle operazioni in atto.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti.

