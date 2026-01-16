Calciomercato Bologna è ufficiale Eivind Helland! Il comunicato ufficiale dei felsinei

Il Bologna FC 1909 ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Eivind Helland, che si unisce alla rosa rossoblù a titolo definitivo. L’operazione è stata confermata tramite il comunicato ufficiale del club, segnando un’importante aggiunta nel reparto offensivo. Questa scelta rafforza la strategia del Bologna nel mercato estivo, puntando su un giocatore di talento per la prossima stagione.

Il Bologna FC 1909 ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Eivind Helland. Il difensore norvegese arriva dallo SK Brann, club con cui ha completato il proprio percorso di crescita prima del salto in Serie A. Con questa operazione, i rossoblù aggiungono un nuovo rinforzo al reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione. La nota del club: Secondo norvegese nella storia del club, Helland è un difensore centrale moderno di imponente struttura fisica, abile nell’impostazione dal basso e nella gestione del possesso. Nato nel 2005, Eivind muove i primi passi nel settore giovanile del Sædalen, prima di trasferirsi al Fyllingsdalen, dove debutta in Prima squadra nel 2021. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, è ufficiale Eivind Helland! Il comunicato ufficiale dei felsinei Leggi anche: Calciomercato Parma, adesso è ufficiale! I ducali annunciano il nuovo portiere Vicente Guaita: il comunicato ufficiale Leggi anche: Mercato Verona, adesso è ufficiale! Arthur Borghi è il nuovo portiere dei gialloblù. Il comunicato ufficiale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciomercato Bologna Sartori alla ricerca di un nuovo difensore | un profilo è in netto vantaggio!. Bologna, preso Eivind Helland: l'annuncio ufficiale - Nuovo acquisto per il Bologna di Vincenzo Italiano, che continua a lavorare tra presente e futuro. msn.com

Bologna, adesso è ufficiale: arriva Helland! - La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma adesso è ufficiale: il Bologna ha annunciato l'arrivo di un nuovo giocatore, Eivind Helland. msn.com

Ufficiale #Helland al #Bologna #calciomercato x.com

Calciomercato Bologna - Secondo DAZN l'ufficialità di Helland potrebbe arrivare dopo l'Europa League, e il motivo è da ricercare nell'ultimo turno del 2025 - facebook.com facebook

