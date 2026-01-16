Calciomercato | blitz dell’agente di Maignan contromossa di Allegri

Nel calciomercato, l'agente di Mike Maignan si trova in Italia, segnalando un possibile rinnovo con il Milan. La presenza di Maignan si rivela cruciale per le ambizioni scudetto del club. Intanto, Allegri mette in atto una contromossa, sottolineando l'importanza di mantenere un roster competitivo. La vicenda evidenzia come alcune figure nel calcio possano influenzare significativamente le decisioni strategiche e il destino delle squadre.

Ci sono calciatori che non sono come tutti gli altri, ma si classificano nell’élite speciale di chi riesce a decidere le partite, forse anche i campionati. In quest’ordine particolare e ristretto, sta dimostrando di esserci anche Mike Maignan. Il portiere del Milan ha sfoderato una prestazione impressionante contro il Como. In occasione del gol di Kempf non è stato perfetto, ma poi si è reso protagonista di una serie di interventi incredibili che hanno permesso ai rossoneri di restare in scia dell’Inter, staccare il Napoli e continuare a sognare lo scudetto. Un obiettivo per nulla scontato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Calciomercato, un nome nuovo come sostituto di Maignan: la qualità che fa impazzire Allegri

Leggi anche: Calciomercato Milan, Tare e Allegri spingono per Maignan. Occhi anche su due giovani talenti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fabrizio Romano: "Dall’agenzia che segue gli interessi di Maignan arrivano messaggi sempre più positivi e ottimisti a proposito di accordarsi sulle commissioni" - Nel corso del suo consueto video su YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul rinnovo di Maignan col Milan. milannews.it