Calcio serie C il Perugia presenta Stramaccioni | Tornare qui è un' emozione forte

Il Perugia ufficializza l’ingaggio di Diego Stramaccioni, che torna in città dopo aver superato il concorrente Salvatore Monaco nel reparto difensivo. La società sottolinea l’importanza di questa scelta, considerandola un passo strategico per la squadra. Stramaccioni, visibilmente emozionato, ha espresso entusiasmo nel riabbracciare il club e la città, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del Perugia nel campionato di Serie C.

Diego Stramaccioni ha vinto allo sprint il ballottaggio con un altro ex, Salvatore Monaco, per aggiudicarsi l'ultimo posto per integrare il reparto difensivo del Grifo.

Calciomercato serie C, il Perugia ha preso Stramaccioni: difesa sistemata - Il classe 2001, dopo aver svolto le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 2026 con opzione per l'anno successivo. perugiatoday.it