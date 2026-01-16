Calcio serie C il Perugia presenta Stramaccioni | Tornare qui è un' emozione forte
Il Perugia ufficializza l’ingaggio di Diego Stramaccioni, che torna in città dopo aver superato il concorrente Salvatore Monaco nel reparto difensivo. La società sottolinea l’importanza di questa scelta, considerandola un passo strategico per la squadra. Stramaccioni, visibilmente emozionato, ha espresso entusiasmo nel riabbracciare il club e la città, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del Perugia nel campionato di Serie C.
Tutto in una sera. Anzi, quasi in una notte. Diego Stramaccioni ha vinto allo sprint il ballottaggio con un altro ex, Salvatore Monaco, per aggiudicarsi l'ultimo posto per integrare il reparto difensivo del Grifo.Proprio il centrale napoletano era favorito in questa particolare corsa, ma non si è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
