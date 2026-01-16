Recentemente, un episodio di aggressione ai danni di una controllora nel trasporto pubblico si è concluso con un patteggiamento di dodici mesi di reclusione. L'episodio ha attirato l’attenzione anche sul tema della sicurezza del personale, evidenziando l’importanza di interventi per prevenire e gestire comportamenti violenti nelle aree pubbliche.

Uno degli episodi di aggressione al personale del trasporto pubblico si è trasformato in un processo che si è concluso in questi giorni. Calci e pugni a una controllora del bus: un 40enne pisano, a cui sono state contestate, fra l’altro, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ha patteggiato 12 mesi davanti alla giudice per l’udienza preliminare di Pisa. Nella foto, un momento poco dopo il fatto quando ancora si cercava l’uomo. La storia risale a febbraio del 2024. L’autobus di linea si trova sui lungarni: un operatore eleva una sanzione in fondo al pullman, mentre la collega si occupa di controllare i biglietti al centro del mezzo, chiede a colui che poi diventerà imputato di mostrare il ticket e di darle le generalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calci e pugni a controllora. Patteggia dodici mesi

