Caglio e Mariano Comense doppio incidente nel Comasco | due giovani feriti nelle auto ribaltate

A Caglio, nel Comasco, si sono verificati due incidenti stradali nel giro di poche ore, entrambi con auto ribaltate. Sono rimasti feriti una ragazza di 23 anni e un giovane di 24. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti e sulle condizioni dei feriti.

Caglio (Como), 16 gennaio 2026 – In poche ore, due auto ribaltate in altrettanti incidenti, in cui rimasti feriti una ragazza di 23 anni e un giovane di 24. Il primo intervento dei vigili del fuoco è avvenuto questa mattina alle 10 a Caglio, in via Roma, un tratto rettilineo costeggiato da una zona boschiva, dove la donna alla guidai di un'utilitaria, è uscita di strada, andando a sbattere contro gli alber i. Il veicolo si è in buona parte accartocciato, finendo la sua corsa contro un tronco adagiato su un fianco dal lato del conducente. La giovane donna è riuscita ad uscire prima dell'arrivo dei vigili del fuoco e poi soccorsa dal 118, che l'ha trasportata all'ospedale di Erba, in condizioni che si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caglio e Mariano Comense, doppio incidente nel Comasco: due giovani feriti nelle auto ribaltate Leggi anche: Doppio incidente, due auto su quattro ribaltate Leggi anche: Incidente nella notte a Mariano Comense: sei feriti, tra loro un 12enne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Auto si ribalta sulla Novedratese, un’altra finisce nella scarpata a Caglio: i soccorsi e le immagini degli incidenti odierni - Un incidente nel primo pomeriggio lungo la via per Arosio, l'altro stamane nel triangolo lariano: le foto e la ricostruzione. ciaocomo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.