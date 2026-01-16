Caffè bollente in volo passeggera si ustiona e ottiene un risarcimento di 5mila euro
Durante un volo da Bournemouth a Maiorca, una passeggera si è ustionata a causa di una bevanda calda. L’incidente ha richiesto un intervento di pronto soccorso e ha portato alla richiesta di risarcimento. La vicenda evidenzia l'importanza delle misure di sicurezza a bordo e i diritti dei passeggeri in caso di incidenti. Un risarcimento di 5.000 euro è stato riconosciuto alla passeggera coinvolta.
Uno spensierato volo verso le spiagge di Maiorca si è trasformato in una lezione pratica e dolorosa su come sia meglio non servire il caffè in aereo. La protagonista della vicenda è Denise Elliott, infermiera britannica di 63 anni, che durante un volo Ryanair si è ustionata gravemente dopo che una tazza di caffè bollente si è rovesciata sulle sue cosce. La prognosi? 8 mesi per una guarigione completa e un accordo extragiudiziale che le ha fruttato circa 5mila euro di risarcimento. Secondo il racconto della donna, tutto sarebbe iniziato con un dettaglio apparentemente banale: l’assenza del coperchio protettivo sulla bevanda calda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
