Caffè bollente in volo passeggera si ustiona e ottiene un risarcimento di 5mila euro

Durante un volo da Bournemouth a Maiorca, una passeggera si è ustionata a causa di una bevanda calda. L’incidente ha richiesto un intervento di pronto soccorso e ha portato alla richiesta di risarcimento. La vicenda evidenzia l'importanza delle misure di sicurezza a bordo e i diritti dei passeggeri in caso di incidenti. Un risarcimento di 5.000 euro è stato riconosciuto alla passeggera coinvolta.

