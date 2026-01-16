Buono fruttifero postale del 1995 due donne casertane ' battono' Poste italiane in tribunale
Nel 1995, due donne di Caserta hanno avviato una causa contro Poste Italiane riguardo a un buono fruttifero postale. La vicenda si è conclusa con la sentenza dell’8 gennaio 2026, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha respinto integralmente l’appello presentato dall’azienda. Questa decisione rappresenta un importante precedente in ambito di tutela dei risparmiatori e diritti dei consumatori nei confronti di istituti postali e bancari.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’8 gennaio 2026, ha rigettato integralmente l’appello di Poste Italiane S.p.A., confermando la condanna già pronunciata in primo grado per lite temeraria e disponendo un’ulteriore condanna ex articolo 96 codice penale a carico dell’azienda.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Buoni fruttiferi postali 2026, cosa sapere su rendimenti e durata - Sono diversi i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane in questo 2026. tg24.sky.it
Nuovo Buono Fruttifero Postale a 6 mesi: conviene Se sei nuovo qui, io sono Giusy Di Girolamo, ho una laurea in Economia e il mio obiettivo è spiegare in modo semplice concetti complessi di finanza personale #investimenti #poste #rendimento #educazion - facebook.com facebook
