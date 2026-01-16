Buono fruttifero postale del 1995 due donne casertane ' battono' Poste italiane in tribunale

Nel 1995, due donne di Caserta hanno avviato una causa contro Poste Italiane riguardo a un buono fruttifero postale. La vicenda si è conclusa con la sentenza dell’8 gennaio 2026, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha respinto integralmente l’appello presentato dall’azienda. Questa decisione rappresenta un importante precedente in ambito di tutela dei risparmiatori e diritti dei consumatori nei confronti di istituti postali e bancari.

