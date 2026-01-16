Buoni pasto in Bergamasca | supermercati sempre più a favore in calo bar e ristoranti

I buoni pasto in Bergamasca stanno attraversando una fase di cambiamento, con una crescente preferenza da parte dei supermercati rispetto a bar e ristoranti. Confcommercio Bergamo analizza il mercato, evidenziando le nuove tendenze nell’utilizzo e nella diffusione di questi strumenti di pagamento. La trasformazione riflette l’evoluzione delle abitudini di consumo e le mutate esigenze di imprese e cittadini.

Confcommercio Bergamo fa il punto sul mercato complessivo dei buoni pasto, che sta attraversando una trasformazione profonda sia nelle modalità di utilizzo che nella rete di accettazione. Per quanto riguarda la spesa nei bar e ristoranti nel territorio bergamasco si segnala, nell'arco degli ultimi cinque anni, un crollo di 14,4 milioni: da 52,7 a 38,3 milioni di euro ( -37,6 %). Al contrario si evidenzia un aumento per quanto riguarda la spesa in alimentari e gdo, la quale è quasi raddoppiata passando da 17,6 a 31,3 milioni di euro (+77,8%). Attualmente la ripartizione vede il 55% della spesa nei pubblici esercizi e il 45% nella distribuzione alimentare.

Buoni pasto, in provincia di Bergamo mercato da 70 milioni di euro - Buoni pasto a Bergamo, tra costi amministrativi e commissioni, li accettano sempre meno bar. ecodibergamo.it

Buoni pasto, addio spesa al supermarket. E aumento a 7 euro - Da oggi 1° luglio non sarà più possibile fare la spesa al supermercato utilizzando contemporaneamente più buoni pasto elettronici, forniti dal datore di ... affaritaliani.it

Buoni pasto, cosa cambia nel 2026 - Tutte le novità x.com

Buoni pasto, cosa cambia nel 2026 - Tutte le novità facebook

