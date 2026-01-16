Nel poster di Buen Camino, Checco Zalone indossa un abito viola, ma osservando attentamente si nota un dettaglio nascosto: sulla locandina ufficiale, il colore è stato modificato in blu. Questa differenza apparentemente sottile rivela come la scelta dei colori possa influenzare la percezione visiva e comunicativa di un’immagine. Un esempio di come i dettagli nascosti possano arricchire l’interpretazione di un’immagine promozionale.

Chi ha visto Buen Camino al cinema avrà notato che Checco Zalone indossa un abito viola, ma chi guarda la locandina ufficiale noterà un dettaglio curioso: quel completo è diventato blu. Una scelta non casuale, ma dettata dalla scaramanzia. A svelarlo è stato Simone Teodori, sarto romano e co-titolare della sartoria Teodori Brothers, che ha raccontato il dietro le quinte degli abiti sartoriali realizzati per il personaggio di Zalone nella prima parte della pellicola. Nel mondo dello spettacolo, infatti, il viola è tradizionalmente considerato un colore che porta sfortuna, motivo per cui il colore è stato “corretto” solo per il materiale promozionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Buen Camino, il dettaglio nascosto dell’abito di Checco Zalone nel poster, svelato dal sarto

Leggi anche: Buen Camino | il poster del nuovo film di Checco Zalone

Leggi anche: Buen Camino di Checco Zalone: il primo teaser poster accompagna l'apertura delle prevendite

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Checco Zalone, nel film Buen Camino c'è un messaggio nascosto: ecco a chi è rivolto; Checco Zalone e il messaggio nascosto di Buen Camino: a chi parla davvero il film; Checco Zalone, c'è un messaggio nascosto in Buen Camino: eccolo... | .it.

Checco Zalone e il messaggio nascosto di Buen Camino: a chi parla davvero il film - La commedia diventa una riflessione sul lavoro, sul successo e sul bisogno di senso per chi vive tra Roma e Milano ... affaritaliani.it