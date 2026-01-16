Buen Camino il dettaglio nascosto dell’abito di Checco Zalone nel poster svelato dal sarto
Nel poster di Buen Camino, Checco Zalone indossa un abito viola, ma osservando attentamente si nota un dettaglio nascosto: sulla locandina ufficiale, il colore è stato modificato in blu. Questa differenza apparentemente sottile rivela come la scelta dei colori possa influenzare la percezione visiva e comunicativa di un’immagine. Un esempio di come i dettagli nascosti possano arricchire l’interpretazione di un’immagine promozionale.
Chi ha visto Buen Camino al cinema avrà notato che Checco Zalone indossa un abito viola, ma chi guarda la locandina ufficiale noterà un dettaglio curioso: quel completo è diventato blu. Una scelta non casuale, ma dettata dalla scaramanzia. A svelarlo è stato Simone Teodori, sarto romano e co-titolare della sartoria Teodori Brothers, che ha raccontato il dietro le quinte degli abiti sartoriali realizzati per il personaggio di Zalone nella prima parte della pellicola. Nel mondo dello spettacolo, infatti, il viola è tradizionalmente considerato un colore che porta sfortuna, motivo per cui il colore è stato “corretto” solo per il materiale promozionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Buen Camino | il poster del nuovo film di Checco Zalone
Leggi anche: Buen Camino di Checco Zalone: il primo teaser poster accompagna l'apertura delle prevendite
Checco Zalone, nel film Buen Camino c'è un messaggio nascosto: ecco a chi è rivolto; Checco Zalone e il messaggio nascosto di Buen Camino: a chi parla davvero il film; Checco Zalone, c'è un messaggio nascosto in Buen Camino: eccolo... | .it.
Checco Zalone e il messaggio nascosto di Buen Camino: a chi parla davvero il film - La commedia diventa una riflessione sul lavoro, sul successo e sul bisogno di senso per chi vive tra Roma e Milano ... affaritaliani.it
Checco Zalone, nel film Buen Camino c'è un messaggio nascosto: ecco a chi è rivolto - C’è un’idea che attraversa l’intero percorso di Buen Camino, l’ultimo film di Checco Zalone (tornato a essere diretto da Gennaro Nunziante, dopo Tolo Tolo, ... msn.com
Buen Camino e la fuga dalla città: cosa dice il film di Checco Zalone a chi vive a Roma e Milano - Buen Camino di Checco Zalone parla a chi vive nelle grandi città: la tentazione di mollare tutto e rallentare, soprattutto tra Roma e Milano. msn.com
Si cammina per devozione, per sport o per ritrovare se stessi, come accade a Checco Zalone nel film “Buen Camino” - facebook.com facebook
Nuovo record per Buen Camino: è il film italiano con il maggior incasso di sempre. A tre settimane dall’uscita nelle sale, il film ha totalizzato oltre 65 milioni di euro. Superato il precedente primato, che apparteneva allo stesso Zalone con Quo vado x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.