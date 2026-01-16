Buchi nei controlli e sanatoria sospetta | così può saltare il semestre filtro di Medicina

Il semestre filtro di Medicina, strumento di accesso alla facoltà, potrebbe essere soggetto a contestazioni riguardo alla sua legittimità. Con numerosi ricorsi già in preparazione da tutto il paese, si apre un dibattito sulla regolarità dei controlli e sulla possibile apertura di buchi nel sistema di selezione. Una questione che riguarda studenti e istituzioni, con implicazioni sul percorso di accesso alla professione medica.

Il semestre filtro per accedere alla facoltà di Medicina potrebbe essere a rischio di legittimità. Migliaia di ricorsi sono pronti a partire da tutta Italia. È quanto sostiene lo studio legale Leone-Fel, da anni specializzato nelle irregolarità dei test d'ammissione universitari, che da Napoli ha fatto partite la sua crociata contro la riforma che il Ministero dell'Università ha attuato in questo anno accademico. L'obiettivo è l'annullamento della graduatoria, con ampliamento del numero degli ammessi. A differenza degli anni precedenti, gli studenti che interessati a iscriversi a Medicina non hanno dovuto affrontare i test d'ingresso.

