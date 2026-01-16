Buche l' errore è asfaltare in inverno

Le buche rappresentano un problema ricorrente nelle strade italiane, soprattutto durante l'inverno, quando le basse temperature e le condizioni atmosferiche favoriscono il deterioramento dell’asfalto. Questa situazione può causare disagi e rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni. È importante intervenire tempestivamente per riparare le strade e garantire un percorso sicuro e stabile per tutti gli utenti, evitando interventi superficiali e temporanei.

Sos strade, buche in vista e pericolo masselli sollevati. Un'evidenza per chi arriva in città o vi ritorna dopo 25 anni. Cosa sta succedendo all'asfalto? Se gli ammortizzatori delle auto potessero parlare racconterebbero le loro sofferenze quotidiane, su e giù lungo le circonvallazioni (infatti i tassisti usano il navigatore per evitarli). I tombini ingannano, talvolta sono buche seminascoste, ma confondono anche le voragini nell'asfalto che si riempiono d'acqua quando piove perchè somigliano a finte pozzanghere. Che dire del pavè, tanto caro ai milanesi quanto pericoloso? I masselli somigliano alle caselle del cruciverba, ogni tanto ne manca uno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

