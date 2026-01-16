Buca ' killer' all' imbocco dell' E45 gomma squarciata e rabbia di un automobilista

Un automobilista ha subito un danno al pneumatico all’imbocco dell’E45 a Borello, a causa di una buca molto profonda nel manto stradale. La presenza di questa buca rappresenta un elemento di rischio e di disagio per gli utenti della strada, evidenziando ancora una volta le criticità del tratto e l’urgenza di interventi di manutenzione efficaci. La situazione sottolinea l’importanza di un’attenzione costante alla sicurezza e allo stato delle infrastrutture stradali.

Si torna a parlare del manto stradale dissestato sull'E45. Disavventura per un automobilista sulla superstrada a Borello dove ha squarciato un pneumatico della sua auto a causa di una grossa buca che si trova proprio all'imbocco dell'E45. Il borellese Gianluca, giovedì 15 gennaio, ha imboccato la superstrada in direzione Cesena, dove in una posizione molto pericolosa, a bordo strada, si trova una la buca che non è riuscito ad evitare. "Ha squarciato la gomma della mia macchina, andrò dai carabinieri per fare denuncia nei confronti di Anas perché è una situazione di pericolo continuo".

