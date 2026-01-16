Bruno Petrone accoltellato a Chiaia | Riesame conferma il carcere per quattro minorenni

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il carcere per quattro minorenni accusati di tentato omicidio nei confronti di Bruno Petrone, 18 anni. L’episodio è avvenuto a Chiaia, dove Petrone è stato ferito gravemente durante una rissa. Le misure restrittive sono state mantenute in attesa di ulteriori accertamenti.

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari in carcere per quattro minorenni, ritenuti responsabili del tentato omicidio di Bruno Petrone, 18enne finito in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito con due coltellate al ventre e al fianco durante una rissa. I giovani coinvolti uno ha 15 anni, gli altri tre ne hanno 17. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, nella cosiddetta “zona dei baretti” a Chiaia, uno dei luoghi della movida napoletana. La vittima, Bruno Petrone, è un calciatore della società dilettantistica Unione Sportiva Angri 1927. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bruno Petrone accoltellato a Chiaia: Riesame conferma il carcere per quattro minorenni Leggi anche: Bruno Petrone, calciatore accoltellato ai baretti di Chiaia: restano in carcere i 4 minorenni Leggi anche: Bruno Petrone accoltellato a Napoli: “Il suo sorriso un regalo per tutti”. Restano in carcere i quattro minorenni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Accoltellato a Chiaia, il calciatore 18enne Bruno Petrone torna a casa. I genitori: «Grazie a tutti i medici, sono degli angeli»; Napoli, l'aggressione al giovane calciatore accoltellato a Chiaia da un ragazzo di 15 anni; Napoli, Bruno Petrone ferito a Chiaia, il video choc dell’assalto: «In cinque contro uno»; Il calciatore Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, restano in cella i 4 minorenni fermati. Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, spunta il video dell’aggressione al 18enne - Gli aggressori di Bruno Petrone arrivarono in via Bisignano in sella a due scooter: dopo pochi secondi, colpiranno il 18enne prima al petto e poi all'addome, lasciandolo a terra ferito. internapoli.it

