Bruciore a gola e occhi tutti fuori Fast food evacuato all’ora di cena

Mercoledì sera, un episodio di emergenza ha coinvolto un fast food evacuato a causa di bruciore alla gola e agli occhi tra i presenti. Sul posto sono intervenuti ambulanze, forze dell’ordine e vigili del fuoco, evidenziando la gravità della situazione. L’intervento delle autorità ha permesso di gestire l’incidente e di garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

Non potevano passare inosservati mercoledì sera i lampeggianti di ambulanze, auto della polizia oltre alla presenza dei mezzi dei vigili del fuoco. Tutti si trovavano davanti al McDonald's di San Martino Siccomario, visibile anche dall'uscita della tangenziale. Davanti al locale anche un capannello di persone e dentro nessuno. Eppure era il momento della cena, un quarto d'ora dopo le 20. Proprio in quel momento è scattato l'allarme. Alcuni dipendenti hanno avvertito bruciore agli occhi e lo stesso è accaduto agli avventori in coda alle casse. È partita così la segnalazione inviata al 112. Sul posto sono arrivate ambulanze, forze dell'ordine e i vigili del fuoco che come primo atto hanno evacuato il ristorante e chiuso l'accesso dal parcheggio all'esterno del Bennet, mentre vista l'ora di chiusura al parcheggio che porta alla galleria commerciale già non si poteva più accedere.

Bruciore agli occhi. Scuola elementare evacuata - Bruciore alla gola e agli occhi avvertito da un gruppo di insegnanti e da qualche bambino. ilrestodelcarlino.it

Tre bambini con bruciore agli occhi e alla gola: scuola evacuata, scattano le verifiche - Terni, 12 maggio 2025 – Momenti di paura nella scuola primaria ‘De Amicis’ in via Curio Dentato a Terni. lanazione.it

