Brucia rifiuti mettendo a rischio due condomini | residente evita il peggio La polizia identifica una donna

Un residente di Perugia ha evitato conseguenze più gravi dopo aver tentato di fermare un falò di rifiuti che rischiava di coinvolgere due condomini. La polizia ha identificato una donna coinvolta nell’episodio. Un giovane è stato invece soccorso al pronto soccorso dopo essere stato colpito al volto durante il tentativo di interrompere l’incendio. L’episodio sottolinea i rischi legati alla combustione abusiva di rifiuti in aree condominiali.

