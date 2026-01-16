Brahim Diaz ha scelto il Marocco per essere testa di topo invece che coda di leone e la Spagna si mangia le mani

Brahim Diaz ha deciso di rappresentare il Marocco, lasciando alle spalle le giovanili spagnole. Questa scelta, motivata dalla volontà di essere protagonista, ha attirato l’attenzione dei media, tra cui il quotidiano As, che analizza le implicazioni di questa decisione per il calciatore e per le nazionali coinvolte. Una scelta che riflette le dinamiche delle scelte di carriera nel mondo del calcio internazionale.

“Brahim Diaz ha scelto il Marocco per essere testa di topo invece che coda di leone – o almeno questo si può dedurre dopo aver giocato nelle giovanili della Spagna, e i risultati gli stanno dando ragione”, così si apre l’ultimo articolo di del quotidiano spagnolo As. Come dargli torto? Brahim Diaz ha conquistato tutto il Marocco. Scrive As: “La Rfef (Federazione calcistica della Spagna) e Luis de la Fuente non potevano garantirgli le convocazioni, cosa che invece hanno fatto la Federazione marocchina e Regragui. Ora sono loro a sorridere: la scommessa profuma di vittoria. Considerato ormai la grande stella dei Leoni dell’Atlante in Coppa d’Africa, grazie ai suoi cinque gol in sei partite, il giocatore del Real Madrid non conosce ancora la sconfitta da quando ha indossato per la prima volta la maglia del Marocco nel 2024. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Brahim Diaz ha scelto il Marocco “per essere testa di topo invece che coda di leone” e la Spagna si mangia le mani Leggi anche: Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale Leggi anche: Coppa d’Africa, Marocco ai quarti: decide Brahim Diaz Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Come Brahim è diventato il giocatore più forte d'Africa. C'è una foto che lo spiega; Il «signor» Brahim Diaz, capofila della migrazione calcistica di ritorno verso l’Africa; Brahim Diaz: dov'è nato e perché gioca nel Marocco; Milan, ricordi Brahim Diaz? Porta il Marocco in semifinale di Coppa d’Africa e spaventa anche Ancelotti. Milan, ricordi Brahim Diaz? Porta il Marocco in semifinale di Coppa d’Africa e spaventa anche Ancelotti - Ancora decisivo Brahim Díaz, anche il Brasile di Ancelotti teme l'ex Milan ai Mondiali. sport.virgilio.it

Il «signor» Brahim Diaz, capofila della migrazione calcistica di ritorno verso l’Africa - La vita in un paese straniero può costringere i genitori ad assimilarsi alla cultura locale per non estraniare i figli dalla società ospitante. editorialedomani.it

Perché Brahim Diaz ha scelto il Marocco e ha detto no alla Spagna: i motivi - Sono sostanzialmente tre i motivi che hanno portato Brahim Diaz a dire di no alla Spagna e a scegliere di giocare per il Marocco. m.tuttomercatoweb.com

Brahim #Diaz ha scelto il #Marocco “per essere testa di topo invece che coda di leone” e la #Spagna si mangia le mani. As scrive che è diventato il beniamino dei suoi nuovi tifosi. Ha segnato solo cinque gol in sei partite di Coppa d’Africa. Non conosce ancor - facebook.com facebook

Il «signor» Brahim Diaz, capofila della migrazione calcistica di ritorno verso l’Africa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.