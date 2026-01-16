Bonus contributivi per giovani donne e Zes | ecco le novità in arrivo nel 2026

Nel 2026, entreranno in vigore nuove misure per i bonus contributivi, approvate con la legge 199 del 30 dicembre 2025. Queste agevolazioni sono rivolte a giovani, donne e Zes, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e sostenere la crescita economica. Di seguito, vengono illustrate le principali novità e le modalità di accesso previste dalla normativa.

