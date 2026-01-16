Bonucci | Con Conte abbiamo capito cosa vuol dire essere Juventus e vincere con la Juventus

Leonardo Bonucci ha condiviso alcune riflessioni sul suo periodo alla Juventus sotto la guida di Antonio Conte. In un’intervista a Radio Tv Serie A, l’ex calciatore ha sottolineato come quell’esperienza abbia contribuito a consolidare il senso di identità e vittoria nel club. Le parole di Bonucci evidenziano l’importanza di un metodo e di una mentalità condivisa per raggiungere successi duraturi in una delle realtà più prestigiose del calcio italiano.

Bonucci: "Con Conte capimmo cosa vuol dire essere Juventus. Se pareggia non dorme due notti" - Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus oggi collaboratore di Gennaro Gattuso, Ct della nazionale italiana, ha parlato di Antonio Conte. msn.com

