Bonucci | Con Conte abbiamo capito cosa vuol dire essere Juventus e vincere con la Juventus
Leonardo Bonucci ha condiviso alcune riflessioni sul suo periodo alla Juventus sotto la guida di Antonio Conte. In un’intervista a Radio Tv Serie A, l’ex calciatore ha sottolineato come quell’esperienza abbia contribuito a consolidare il senso di identità e vittoria nel club. Le parole di Bonucci evidenziano l’importanza di un metodo e di una mentalità condivisa per raggiungere successi duraturi in una delle realtà più prestigiose del calcio italiano.
Leonardo Bonucci, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Tv Serie A in cui ha parlato del suo passato alla Juventus con Antonio Conte allenatore. Le parole di Leonardo Bonucci. Riguardo al trasferimento alla Juventus: «Nel periodo del trasferimento vivevo un sogno ad occhi aperti: avevo terminato il Mondiale in Sudafrica dove non avevo messo piede in campo e allora chiesi di arrivare qualche giorno prima a Torino per ambientarmi in modo da essere subito in condizione. Arrivare li e vedere quel tipo di organizzazione e migliaia di tifosi in ritiro a sostenere la squadra mi sembrava un sogno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
