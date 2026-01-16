Bonagia al buio da anni l' incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e via Andrea Costa

L'incrocio tra Viale Papa Giovanni XXIII e via Andrea Costa, nel quartiere Bonagia, rimane privo di illuminazione da diversi anni. Questa situazione può influire sulla sicurezza e sulla viabilità della zona, rendendo importante un intervento volto a ripristinare l'illuminazione pubblica e migliorare le condizioni di passaggio per residenti e automobilisti.

