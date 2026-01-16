Bomba ecologica alla Metal Plastic Borrelli porta il caso in parlamento

Il caso della Metal Plastic di Ailano, coinvolta in presunti sversamenti di rifiuti, ha attirato l’attenzione delle autorità e del parlamento. Un sopralluogo delle Guardie Agroforestali ha evidenziato un aumento dei rifiuti nello stabilimento di Lete. In risposta, il deputato Francesco Emilio Borrelli dell’Alleanza Verdi Sinistra ha deciso di portare la questione in Parlamento, sottolineando l’importanza di approfondire la situazione e tutelare l’ambiente.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.