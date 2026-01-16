Bomba ecologica alla Metal Plastic Borrelli porta il caso in parlamento
Il caso della Metal Plastic di Ailano, coinvolta in presunti sversamenti di rifiuti, ha attirato l’attenzione delle autorità e del parlamento. Un sopralluogo delle Guardie Agroforestali ha evidenziato un aumento dei rifiuti nello stabilimento di Lete. In risposta, il deputato Francesco Emilio Borrelli dell’Alleanza Verdi Sinistra ha deciso di portare la questione in Parlamento, sottolineando l’importanza di approfondire la situazione e tutelare l’ambiente.
Il caso della Metal Plastic di Ailano, in località Lete, rischia di finire in parlamento. Dopo un sopralluogo delle Guardie Agroforestali Italiane, da cui emergerebbe un aumento dei rifiuti all’interno dello stabilimento, interviene il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Hannoun contro Linkiesta, Onori porta il caso in Parlamento
Leggi anche: Via Nocelle, via libera alla bonifica della 'bomba ecologica': la Provincia investe 54mila euro
"Plastica triturata. Una bomba ecologica" - I volontari raccolgono una tonnellata di materiale lungo via Zamboni Grande partecipazione alla raccolta rifiuti avvenuta sabato ... ilrestodelcarlino.it
Torino: Plastic Free, bomba ecologica al parco dell'Arrivore - Nel parco dell'Arrivore, a Torino, c'è una "bomba ecologica" fatta di strati di rifiuti pericolosi. ansa.it
A Ortucchio “una vera e propria bomba ecologica”. Marsilio in visita alla discarica degli orrori - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.